Manisa'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Turgutlu'ya uyuşturucu nakledileceği ve satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün şüpheliler M.A. (33), F.T. (36), M.Ş. (38) ve F.S.'yi (26) Fatih Sanayi Sitesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.
18 AYRI SUÇTAN ARANIYORLARDI
Şüphelilerin üzerindeki aramada, 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 960 TL ele geçirildi. M.Ş.'nin 2'si 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu' olmak üzere 18 suçtan arandığı belirlendi.
M.A. ve F.T.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçundan, M.Ş. ve F.S. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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