Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:03

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 91,37 gram esrar, 4,67 gram metamfetamin, 106 sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan 7 aparat ele geçirildi. Aramalarda bulunan ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.