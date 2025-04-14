Manisa'da yaban tavşanı avlayan çobana 24 bin 355 lira ceza verildi
Manisa Salihli'de izinsiz avlanan çobana, yaban tavşanı vurduğu gerekçesiyle 24 bin 355 lira para cezası kesildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaban tavşanı avlayan çobana, 24 bin 355 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede koyun otlatan çoban H.İ.Ş'nin (60), av tüfeğine el koydu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban tavşanı avladığı belirlenen şüpheliye 24 bin 355 lira ceza uyguladı.
Etiketler: #Manisa #Yaban #yaban tavşanı
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