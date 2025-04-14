Manisa'da yaban tavşanı avlayan çobana 24 bin 355 lira ceza verildi

Manisa Salihli'de izinsiz avlanan çobana, yaban tavşanı vurduğu gerekçesiyle 24 bin 355 lira para cezası kesildi.

Manisa'da yaban tavşanı avlayan çobana 24 bin 355 lira ceza verildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:31

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaban tavşanı avlayan çobana, 24 bin 355 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede koyun otlatan çoban H.İ.Ş'nin (60), av tüfeğine el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban tavşanı avladığı belirlenen şüpheliye 24 bin 355 lira ceza uyguladı.


Etiketler: #Manisa #Yaban #yaban tavşanı

İlgili Haberler

Buzdolabında yaban keçisi ve geyik eti bulundu, 379 bin 507 lira ceza kesildi

Buzdolabında yaban keçisi ve geyik eti bulundu, 379 bin 507 lira ceza kesildi
Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye rekor ceza!

Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye rekor ceza!
Yedi yaban keçisi için av ihalesi

Yedi yaban keçisi için av ihalesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler