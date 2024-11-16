Tekirdağ'da yaşayan Begüm hemşireden acı haber!

Kapaklı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Tonguz'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da yaşayan Begüm hemşireden acı haber!
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DHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 16:04

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan (23) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.


Etiketler: #cansız beden #Hemşire #kalp krizi #tekirdağ

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