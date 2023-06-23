Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:22

Yunusemre ilçesi Muradiye OSB’de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30’da başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonra kontrol altına alınabildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fabrikadan yükselen dumanlar kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle İzmir’in üzerine de kül yağmasına neden olurken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 52 araç ve 92 personelle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını belirtirken yangın söndürme helikopterleri de soğutma çalışmalarına destek veriyor.

İçten içe yanmaların kontrollü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.