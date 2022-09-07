Manisa'daki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:05
Manisa'daki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda, 7 Eylül Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı. 


Manisa orman yangını Yangın

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