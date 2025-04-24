Mansur Yavaş Ankaralıları uyardı: 'Dikkatli ve tedbirli olunuz'

Mansur Yavaş, Ankaralıları ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş Ankaralıları uyardı: 'Dikkatli ve tedbirli olunuz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:17

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB)Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ankara’da 24 ve 25 Nisan’da beklenen yağış konusunda yurttaşları uyardı.

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ankaralılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; 24 Nisan 12.00 ile 25 Nisan 03.00 saatleri arasında ilimizde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olacaktır."


Etiketler: #Mansur Yavaş #Ankara

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