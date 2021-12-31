Mansur Yavaş: Bld 4.0 v22 yükleniyor… Herkese mutlu yıllar
ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı hizmetler ve projelerin yer aldığı dijital içerikli bir video paylaşarak "Birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Bld 4.0 v22 yükleniyor… Herkese mutlu yıllar" notunu düştü.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı hizmetler ve projelerin yer aldığı dijital içerikli bir video paylaştı ve "Birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Bld 4.0 v22 yükleniyor… Herkese mutlu yıllar" dedi.
Mansur Yavaş: Bld 4.0 v22 yükleniyor… Herkese mutlu yıllar— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 31, 2021
Yavaş, sosyal medya hesabından yeni yıl videosu paylaştı.
Videoda dijital bir ortamda, üzerinde "BLD 4.0" yazısıyla yürüyen Yavaş'ın etrafından; "377 yeni otobüs, "11 köprülü kavşak 8 bağlantı yolu", "600 milyon lira kara kış desteği", "35 meydana ücretsiz Wİ-Fİ", "Mutluluk Sahneleri", "Akıllı Taksi" gibi bugüne kadar uygulamaya soktuğu çok sayıda hizmet ve projeleri anlatan yazılar aktı.
Video "2022 Yükleniyor" mesajıyla sona erdi.
"BİRLİKTE YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"
Yavaş videoyu şu notla paylaştı:
"Sizinle geçen her yıl bir an kadar kısa sürse de biliyorum, birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Bld 4.0 v22 yükleniyor… Herkese mutlu yıllar."
Sizinle geçen her yıl bir an kadar kısa sürse de biliyorum, birlikte yürüyecek çok yolumuz var. ??— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 31, 2021
Bld 4.0 v22 yükleniyor…
Herkese mutlu yıllar. ?? pic.twitter.com/tt6BagQyGc
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