Mansur Yavaş 'Che'nin halası' Zehra Canan ile görüştü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kızılay'da ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini kazanmaya çalışan, verdiği sokak röportajı ile Türkiye'de bir süredir konuşulan Zehra Canan ile bir araya geldi.
Kızılay'da Selanik Caddesi'nde kaldırımda ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Zehra Canan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan sokak röportajında siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Canan, yurttaşlar tarafından, "Ekonomist teyze", "Che'nin halası" olarak tanındı.
Yavaş, bugün belediyedeki makamında Zehra Canan'ı ağırladı. Canan'a Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacaklarını aktardı.
Yavaş ve Canan’ın görüşmesini ABB Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin duyurdu.
ABB Başkanı @mansuryavas06, el emeği liflerini satan ve son günlerde kamuoyunda sıkça yer alan Zehra teyze ile bir araya geldi. pic.twitter.com/WJAbQU9veZ— Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) December 29, 2021
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