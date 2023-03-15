Mansur Yavaş duyurdu: En kısa sürede orada olacağız
Sel felaketinin yaşandığı Adıyaman ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla teknik ekipman ile ekibin yola çıktığını duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "En kısa sürede orada olacağız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı illerden Adıyaman ve Şanlıurfa'yı bu defa da sel vurdu. Yoğun sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan kentlerde, ilk bilgilere göre 9 yurttaşın yaşamını yitirdiği ve kayıp yurttaşları da arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, sel felaketinin yaşandığı Adıyaman ve Şanlıurfa'ya müdahale için teknik ekipman ile ekibin yola çıktığını duyurdu.
"EN KISA SÜREDE ORADA OLACAĞIZ"
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri aktardı:
"Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için 4 su altı arama kurtarma dalgıçı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktık. Allah yardımcımız olsun, en kısa sürede orada olacağız."
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için 4 su altı arama kurtarma dalgıçı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 15, 2023
Allah yardımcımız olsun, en kısa sürede orada olacağız. pic.twitter.com/0q3XlGPfBL
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