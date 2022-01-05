Mansur Yavaş duyurdu: 'Yüzde 100 oranında...'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”
Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ’de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı’nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 5, 2022
Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/ueJWKQ2fyB
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