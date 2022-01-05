Mansur Yavaş duyurdu: 'Yüzde 100 oranında...'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”