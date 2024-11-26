Mansur Yavaş: ‘Gençlik Sofraları’ uygulamamızı hayata geçirdik

ABB Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere ücretsiz yemek desteği kapsamında "Gençlik Sofraları" uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Mansur Yavaş: ‘Gençlik Sofraları’ uygulamamızı hayata geçirdik
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere ücretsiz yemek desteği kapsamında "Gençlik Sofraları" uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yavaş, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Üniversite Ankara'da okunur' diyerek Başkentli öğrencilere sıcacık bir yuva olmaya devam ediyoruz. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak 'Gençlik Sofraları' uygulamamızı hayata geçirdik. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı 3 bölgede kurduğumuz Gençlik Sofraları’nda gençler, BELPA AŞ mutfağında hazırlanan, ücretsiz 4 çeşit anne eli değmiş gibi sağlıklı, lezzetli ve sıcak yemek hizmeti ile buluşuyor. Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. kat) ve 100. Yıl Gençlik Sofrası’na (İzmir 2 Cad. Kızılay) Hafta içi her gün, 18.00-20.00.

(Öğrenci kimlik kartı ile) Haydi Gençler, soframızda yemek hazır" ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Mansur Yavaş #ABB

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