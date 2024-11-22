Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılarak destek verdi. Yavaş, ardından duruşma hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 18:18

ABB Başkanı Mansur Yavaş, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava nedeniyle Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya katıldı.

Duruşmanın ardından X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın duruşmasına katıldık, yanında olduk."


Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #Mansur Yavaş #CHP

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