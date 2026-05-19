Mansur Yavaş ile muhabir arasında güldüren diyalog

19.05.2026 13:20:00
ANKA
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun startını verdi. Startın ardından bir muhabirin, "Siz de görmediğimiz bir şekilde spor giyinmişsiniz" ifadesine Yavaş, "Evet, yakışmış mı?" diye yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ATA Çiftliği'nde düzenlenen Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na katıldı.

Maraton ve koşunun startını veren Yavaş, ANKA'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanında atletlerimiz geldiler hem spor yapıyorlar 19 Mayıs anısına. İnşallah geleneksel hale gelecek. Yurt içinden yurt dışından katılanlar var. Şu anda iki etap koşuluyor ama amacımız tam maratonda koşulması. Burada 39 kilometre yürüyüş yolu var. Bundan sonra ana yola çıkmadan tamamen buranın içerisinde, tesisin içerisinde koşulacak şekilde düzenlenecek. Hayırlı olsun. Çok güzel katılım var."

"EVET, YAKIŞMIŞ MI?"

Startın ardından muhabirin, "Siz de görmediğimiz bir şekilde spor giyinmişsiniz" ifadesine Yavaş, "Evet, yakışmış mı?" diye yanıt verdi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

