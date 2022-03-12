Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 30-31 Mart'ta yapılacak olan Eko İklim Zirvesi’ne katılacaklarını açıkladı. Yavaş, “Bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 30-31 Mart tarihlerinde yapılacak olan Eko İklim Zirvesi’ne katılacaklarını açıkladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, “Türkiye'de İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğünü kuran ilk belediye olarak, 30-31 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek Eko İklim Zirvesi’nde biz de yer alacağız. Çünkü biliyoruz; bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” dedi.
"ANKARA’MIZI KÜRESEL MODERN KENT HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Yavaş’ın Ankaralıları davet ettiği dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği zirvesi olan Eko İklim Zirvesi’ne dair açıklaması şöyle:
- Küresel iklim krizi, çevremizi ve ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bizler de İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü’nü kurmak suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir rol aldık. Büyük Atatürk’ün Cumhuriyetimizin başyapıtı ve planlı bir kent olarak inşa ettiği Ankara’mızı küresel modern kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda şeffaf, katılımcı ve kucaklayıcı belediyecilik anlayışımızı doğayı uyumlu projelerle taçlandırdık. Yeşil Dönüşüm, Akıllı Tarım elektrikli toplu taşıma araçları temiz su ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarımızı iklim dostu kent kimliği ile güçlendirdik. Kentimizin ve kentlimizin geleceği için düzenlenen Eko İklim Zirvesi 6 milyon Ankaralıyı ulusal ve uluslararası karar alıcıları ile aynı amaç etrafında sevgi ile buluşturuyor. 30-31 Mart’ta Başkentimizde toplanacak olan Eko İklim Zirvesi’ni sürdürülebilir yarınlar için büyük bir fırsat olarak görüyor, bütün Ankaralıları bu ilham verici organizasyona katılmaya davet ediyorum.
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