Mansur Yavaş: Küresel iklim krizi, çevremizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 22:57

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 30-31 Mart tarihlerinde yapılacak olan Eko İklim Zirvesi’ne katılacaklarını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, “Türkiye'de İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğünü kuran ilk belediye olarak, 30-31 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek Eko İklim Zirvesi’nde biz de yer alacağız. Çünkü biliyoruz; bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle, geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmak mümkün” dedi.

"ANKARA’MIZI KÜRESEL MODERN KENT HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Yavaş’ın Ankaralıları davet ettiği dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği zirvesi olan Eko İklim Zirvesi’ne dair açıklaması şöyle: