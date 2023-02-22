Mansur Yavaş: Mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz yola çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği afet bölgesine mobil çamaşırhane ve berber alanlarının yola çıktığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. ABB tarafından mobil duşlar, depremzedelerin kullanımı amacıyla afet bölgesine gönderilmişti.
ABB Başkanı Yavaş, şimdi de mobil çamaşırhane ve berber merkezlerinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Mobil duş araçlarımızın ardından atıl otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz de yola çıktı. Birbirimize sımsıkı sarılıp yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.
Mobil duş araçlarımızın ardından atıl otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz de yola çıktı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 22, 2023
Birbirimize sımsıkı sarılıp yaralarımızı birlikte saracağız. pic.twitter.com/jUtysW5tWd
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