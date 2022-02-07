Mansur Yavaş sosyal yardımlara devam ediyor; üçüncü doğalgaz destek ödemesi gerçekleşti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek destek olmayı sürdürüyor. 203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er TL’lik üçüncü doğal gaz ödemesinin yapıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk üşümesin, ekonomik kriz ailelerimizi soğuğa mahkum etmesin diye çalışıyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından artan enerji maliyetleri nedeniyle başkentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kasım ayında başlatılan doğal gaz desteğinin üçüncü ödemesi de yatırıldı.
203 BİN 626 AİLEYE 100 MİLYON TL’Yİ AŞAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, sosyal yardım alan 203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er TL olmak üzere toplamda 101 milyon 813 bin TL doğal gaz ödemesinin yatırıldığını duyurdu.
Polatlı ve Beypazarı ilçesinde yaşayan sosyal yardım alan ailelere ise gelecek hafta doğal gaz ödemelerinin yapılacağı bilgisini de paylaşan Yavaş, “Hiçbir çocuk üşümesin, ekonomik kriz ailelerimizi soğuğa mahkum etmesin diye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Başkent Kartlarına doğal gaz desteğimizin üçüncü ödemesini yatırdık” dedi.
SOSYAL DESTEKLER DEVAM EDECEK
Sosyal yardımları çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Başkentli çocukların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla yeni bir destek uygulamasını daha hayata geçirdi.
Ankara’da Başkent Kart sahibi sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye yönelik ayrıca birer kilo et desteği başlatılırken; elektrik, gaz, akaryakıt, kur ve bazı kalemlerin maliyetlerindeki artışa rağmen Büyükşehir Belediyesi bütçesinin el verdiği imkânlar doğrultusunda aylık et ve temel ihtiyaçlarla ilgili diğer desteklerin devam edeceği belirtildi.
İlgili Haberler
- Bakanlık kararı: Mansur Yavaş'a yok, Fatma Şahin'e var
- Mansur Yavaş, 240 bin aileye et yardımı başlattıklarını duyurdu
- Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş’a davullu zurnalı ziyaret
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Koca en çok vaka görülen illeri açıkladı
- Elektrik istedi, çay teklif ettiler!
- Kafası kesilmiş düzinelerce iskelet bulundu
- Şentop'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
- Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı!
- Kim Kardashian'dan 'Kanye West bana vurdu' iddiası
- Genco Erkal'dan zam tepkisi
- Camilla: Geleceğin İngiltere Kraliçesi kimdir?
- 'Kazı'dan sanata ilham
- Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı