Mansur Yavaş'tan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümüne dair mesaj!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"BÜYÜK BİR GURUR VE DERİN BİR MİNNETLE ANIYORUZ"

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve derin bir minnetle anıyoruz. 27 Aralık 1919, yalnızca Ankara için değil, milletimizin kaderi açısından da belirleyici olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kararlılıkla yön kazandığı tarihî bir dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 106 yıl önce büyük bir inanç ve sorumluluk duygusuyla Ankara’ya gelerek kurtuluş mücadelesinin merkezini bu kadim şehre taşımış, Cumhuriyetimizin temellerini burada atmıştır. O gün Ankara; Anadolu’nun iradesini temsil eden bir merkez, bağımsızlık mücadelesinin sesi ve umudu hâline gelmiştir.

Başkentimiz, o günden bugüne Cumhuriyetin kalbi olma sorumluluğunu üstlenmiş; adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün simgesi olarak kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bizler de bu tarihsel mirasın bilinciyle, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda Ankara’yı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak bu kutlu mirası gelecek kuşaklara aktarma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."