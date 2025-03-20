Mansur Yavaş yurda döndü... 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 07:57

Güncelleme: 20.03.2025 - 07:59

Tayvan Akıllı Şehirler Formu'na katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'ye döndü. Yavaş'ı İstanbul Havalimanı'nda Ankara'nın bazı ilçelerinin belediye başkanları karşıladı.

Yavaş, burada gazetecilere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN EN BÜYÜK GÜVENCESİ ADİL BİR HUKUK SİSTEMİDİR"

Yavaş, şunları söyledi:

“Artık günümüzde yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyona çıkıyorlar olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşamadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi gün de bu olaylar oluyor. Burada yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir.

Ben uçakta gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bunu konuşuyor ve Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçilecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir.''

"BANKA HESAPLARIMI HERKES İNCELEYEBİLİR"

“Hakkınızda bir soruşturma var mı?” sorusunu da Yavaş, şöyle yanıtladı:

''Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum hakkımda 109 tane şikayet yapıldı. 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar, yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Kamuoyuna dahi açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok. Ancak bu iddialara bakarsanız, kendi kendine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın. Hukuk herkese lazım. Hukuk dışına çıkanlara şunu söyleyebilirim; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk kararı var. Bunu mutlaka dikkate alsınlar.”

İstanbul programı hakkında da bilgi veren Yavaş, “Bugün uygun olursa Dilek Hanım’ı ziyaret edeceğiz. Oradan Saraçhane’ye gideceğiz. Sayın Genel Başkanla da görüşüp onların programı doğrultusunda İstanbul’dan hemen ayrılmayacağız” dedi.

"ARTIK HALK OLANI BİTENİ GÖRÜYOR"

Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen “Dün akşam Saraçhane’de çok ciddi bir kalabalık vardı. Bu kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şunları kaydetti:

''Artık halk olanı biteni görüyor. İradesine olan saygısızlığı görüyor ve iradesine sahip çıkıyor. Merak etmeyin bütün Türkiye’de böyle olacak artık. Çünkü bugün Türkiye’de 415 CHP’li belediye başkanı var. Halk memnun. Bu yüzden kendisini yönetenlere sahip çıkacak. Memnun olmadıklarını da gönderecek. Bunlar bunun işaretidir.''