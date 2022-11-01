Mansur Yavaş’a Şeffaflık Özel Ödülü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2020 yılında verdiği Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden ödülü aldıklarını duyuran Yavaş, “Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nü almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından layık görüldüğü Şeffaflık Özel Ödülü’nü teslim aldı.
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 yılında vermeyi kararlaştırdığı ödül, pandemi şartları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş’a 2 yıl sonra takdim edilebildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim reformuyla örnek bir duruş sergileyen Mansur Yavaş, seçimlerden önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı "Şeffaflık Taahhütnamesi"ni imzalayan ilk aday olmuştu.
“BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ DAİMA ŞEFFAFLIKTAN YANA OLACAK”
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden ödülü teslim aldığını şu sözlerle duyurdu:
“Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nü almanın gururunu yaşıyoruz. 2020’de pandemi sebebiyle takdim edilemeyen ödülümüzü aldık. Belediyecilik anlayışımız daima doğrudan, ortak akıldan, şeffaflıktan yana olacak”
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde bugüne kadar 3 bin 200’den fazla ihaleyi canlı yayınladı. Kurumun harcamaları, Sayıştay raporları ve mali tabloları internet sitesinden yayınlanmaya devam ederken yapılan hizmetlerin maliyetleri ise halka pankartlarla duyuruluyor.
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