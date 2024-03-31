Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:25

NOW Tv Ana Haber bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Gülbin Tosun'un kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi kanallarda çalıştığı araştırılıyor. Peki, Gülbin Tosun kim, kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun'un kardeşi kim? İşte ayrıntılar...

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 kasım 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünde ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yapan Tosun, 1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı. 1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunan Tosun, NOW Ana Haber'i sunmakta.

GÜLBİN TOSUN EVLİ Mİ?

Atıf Ünaldı ile 2011 yılında evlenen Gülbin Tosun 2013 yılında boşandı.

GÜLBİN TOSUN'UN KARDEŞİ KİM?

Gülbin Tosun'un kardeşi NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'dur.