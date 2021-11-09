Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' için sosyal medya hesabından video paylaştı.
"O AN:KARA"
Yavaş, yaptığı paylaşımda "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." ifadesini kullandı.
O an:kara ama sen hep aydınlıksın... #10Kasım pic.twitter.com/5Jp1byf3xe— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 9, 2021
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