Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 21:31
Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' için sosyal medya hesabından video paylaştı.

"O AN:KARA"

Yavaş, yaptığı paylaşımda  "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." ifadesini kullandı.


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