Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara

09 Kasım 2021 Salı, 21:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' için sosyal medya hesabından video paylaştı.

"O AN:KARA"

Yavaş, yaptığı paylaşımda "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." ifadesini kullandı.