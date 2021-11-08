Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis'inde kendisi hakkında ortaya atılan iddialar hakkında "Bir iddianız varsa savcılığa gidin. Ben tespit ettiğim yolsuzlukları takır takır savcılığa veriyorum. Bıktık bu çamur atmalardan" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda kendisi hakkında ortaya atılan iddialara çok sert tepki gösterdi.
"İDDİANIZ VARSA SAVCILIĞA GİDİN"
İddiası olanın savcılığa gitmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, kendisinin tespit ettiği yolsuzluklar için savcılığa gittiğini söyledi.
"TEK TEK CEVAP VERECEĞİM"
"Bıktık bu çamur atmalardan" diyen Yavaş, kendisi hakkında bir tane bile şikayet dosyası bulunmadığını söyledi. Yavaş, "Gerek mecliste konuşulanlara gerekse basında çıkan bütün iddialara tek tek cevap vereceğim" dedi.
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