Mansur Yavaş: "Asla ve asla şişme dinocan projesi yapmayacağız"

07 Kasım 2021 Pazar, 09:49

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin, Ankara'dan Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olması sonrası itfaiyeye yapılan destek ve takviyelere ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.

"46 istasyonun 23'ünde sadece birer adet arazöz bulunuyordu. Koca kentte 1 adet köpük kulesi vardı, Sn. Karayalçın almıştı, 93 modeldi" diye yazan Gültekin'in paylaşımları şöyle:

"1- Ankara'da halkın can güvenliğinin yıllarca nasıl ötelendiğini İBRETLİK bir örnekle daha paylaşalım. Sn. Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce 46 istasyonun 23'ünde sadece birer adet arazöz bulunuyordu. Koca kentte 1 adet köpük kulesi vardı, Sn. Karayalçın almıştı, 93 modeldi.

2- 700 personelin yaklaşık 400'ü emekliliğe hak kazanmıştı. Yaş ortalaması 48'di. 2009-2011 yıllarında itfaiyeye alınan 624 personelin sadece 152’si itfaiyede kalmış, diğerleri başka kurumlara/birimlere kaydırılmıştı. Kısaca itfaiye, işe giriş istasyonu olarak kullanılmıştı.

3- 2014 yılında çıkan "Bütünşehir Yasası" sonrasında ilçe belediyelerden ABB'ye devredilen 29 aracın 23'ü hukuki takip altında yada hurdaya ayrılmış durumdaydı. 12 istasyonun ise acil yenilenmesi gerekiyordu. Ötelenen itfaiye ihtiyaçları değil, insan canıydı.

4- ABB Başkanı Mansur Yavaş göreve gelir gelmez bu içler acısı duruma el attı. İlk etapta 15 adet Yüksek Basınçlı Yangın Söndürme Aracı (Rotfire) satın alındı, araçlar hizmete başladı.

5- 270 adet 3 tonluk Yangın Söndürme Tankeri teslim alınarak kırsal mahallere dağıtıldı. 230 adet 3 tonluk Yangın Söndürme Tankerinin alımı için ise ihale yapıldı.

6- 3 adet merdiven aracı ve 1 adet köpük kulesi olmak üzere 4 aracın 24 Kasım 2020’de ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı. Bu yıl sonunda teslimat başlıyor. Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve Etimesgut itfaiye istasyonu inşaatına başlandı. Yıl başından sonra tamamlanacak.

7- Sadece itfaiyecilik mezunları arasından saha ve sözlü mülakatı yapılarak 300 yeni itfaiye eri işbaşı yaptı. Ek 150 itfaiye eri alımı için de mülakatlar başladı. Tecrübeli ekip ile genç ekip harmanlandı, son dönemde kent genelindeki yangınlarda büyük başarılar elde edildi.

8- 8 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 2 adet tam donanımlı kurtarma aracı, 1 adet K9 köpekli arama kurtarma aracı ve 1 adet sualtı arama kurtarma aracı olmak üzere 12 aracın alım işlemleri de sürüyor.

9- 8 adet 12 tonluk tanker, 20 adet transit, 10 adet panelvan, 10 adet 3,5 tonluk çift kabin arazöz, 15 adet yeni rotfire, 2 adet mobil tamir aracı, 3 adet platform aracı ve 1 adet tüp dolum aracı için de DMO'ya ödeme yapıldı. Teslimat 2022'de peyderpey gerçekleştirilecek.

10- Dayanışma Ankara'ya çok yakıştı. Ankara Sanayi Odası (ASO) 2 Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, yapılan protokol kapsamında organize sanayi bölgesi ve çevresinde kullanılmak üzere Ankara İtfaiyesine köpük kulesi aracı tahsis etti.

11- Artık bu kentte öncelik halkın sağlığı, halkın canı. Dönüşüm sürüyor... Uygar ve insan odaklı Belediyecilik hizmetlerine ara vermeden devam edeceğiz. ASLA ve ASLA "şişme dinocan projesi(!)" yapmayacağız.''