Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş olmaya devam edecek” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Halk Emek fabrikalarının ürettiği 250 gramlık ekmeklerin fiyatının 1 lira 25 kuruş olmaya devam edeceğini duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
"MOBİL FIRINLARIMIZLA DA SATIŞ YAPACAĞIZ"
“Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık. 435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın. Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gr. ekmek 1 lira 25 kuruş olmaya devam edecek.”
Halk Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 27, 2021
435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın.
Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gr. ekmek 1.25 ? olmaya devam edecek.
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