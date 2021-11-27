Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması

27 Kasım 2021 Cumartesi, 22:22

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Halk Emek fabrikalarının ürettiği 250 gramlık ekmeklerin fiyatının 1 lira 25 kuruş olmaya devam edeceğini duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"MOBİL FIRINLARIMIZLA DA SATIŞ YAPACAĞIZ"

“Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık. 435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın. Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gr. ekmek 1 lira 25 kuruş olmaya devam edecek.”