Mansur Yavaş duyurdu: Öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te okuyan öğrenciler için yeni hizmete açılan Gençlik Sofraları’nda ücretsiz yemek uygulamasını başlatıyor. Uygulamayı ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Mansur Yavaş duyurdu: Öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması
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ANKA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 19:06

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Gençlik Sofrası, Sıhhiye Gençlik Sofrası ve Gazi Gençlik Sofrası olmak üzere toplam üç noktada hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında üniversite öğrencileri için ücretsiz yemek hizmetini başlatıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, uygulamayı sosyal medya hesaplarından, “Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha! Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. 25 Kasım Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün, 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım. Soframızda yeriniz hazır” notuyla paylaştı.

3 NOKTADA HAFTA İÇİ HER GÜN

Uygulama, 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Gazi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye çok katlı otopark 1. kat)  ve 100. Yıl Gençlik Sofrası (İzmir 2 Cad. Kızılay) olmak üzere toplamda üç noktada hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz yemek verilecek.

Öğrenciler, TC kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit ederek hizmetten yararlanabilecek.


Etiketler: #Ankara #Ankara Büyükşehir Belediyesi #ücretsiz

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