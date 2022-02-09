Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nin zamlardan sonraki maliyet değişim tablolarını açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, sosyal medyadan belediyenin maliyet değişim tablolarını kamuoyu ile paylaştı. Tabloda en dikkat çekici nokta ise Halk Ekmek elektrik faturalarında yaşandı. 2021 Aralık ayında 595 lira gelen elektrik faturasının 2022 Şubat ayında bin 61 liraya çıktığı görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadesini kullandı.
Mansur Yavaş, gelen zamların ardından belediyenin maliyet değişim tablolarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş yaptığı paylaşımlarda Halk Ekmek, EGO ve ASKİ'ye ait tablolara yer verdi.
Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 9, 2022
Yavaş yaptığı ilk paylaşımda kasım 2021, aralık 2021, ocak 2022 ve şubat 2022 dönemlerine ait Halk Ekmek elektrik faturalarının ne kadar olduğunu açıkladı.
Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşımda kasım 2021'de 501.122 TL olan faturanın aralık ayında 595.904 TL, ocak 2022'de 882.057 TL ve şubat ayında ise 1.061.436 TL olduğu görüldü.
Halk Ekmek pic.twitter.com/iX93lGYDoq— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 9, 2022
ABB Başkanı Yavaş diğer paylaşımlarında Ankara Su ve Kanalizayson İdaresi (ASKİ) ve Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'ne ait (EGO) maliyet değişim tablolarına yer verdi.
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