Mansur Yavaş'tan teğmenlere destek: 'Atatürk'e bağlılık bir suç olamaz!'
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kara Harp Okulu mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurmuştu.
"CUMHURİYET'İN RUHUNU TAŞIMAKTADIR"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan karara tepki gecikmedi. Yavaş, genç teğmenlerin alınlarından öptüğünü belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz!
Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet’in ruhunu taşımaktadır.
Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum."
Etiketler: #Mansur Yavaş #Teğmen #Teğmen Ebru Eroğlu
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