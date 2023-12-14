Mantar toplamaya gitmişti... Ölü bulundu!
Muğla'da önceki gün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan Fatma Avcı (77) ölü bulundu.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan Fatma Avcı, önceki gün saat 11.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte mantar toplamaya gitti.
Avcı, Menteşe'nin Yılanlı Dağı Erkin mevkisindeki ormanda kayboldu. Kendi çabalarıyla Avcı’ya ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, NAK, MAK ile AME ekipleri sevk edildi. Jandarma iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda Fatma Avcı’nın, kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Fatma Avcı’nın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.
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