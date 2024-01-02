Mantar toplamaya gitti: 3 gündür kayıp!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 gün önce mantar toplamaya Balan Dağı'na giden İsa Çiftçi (65) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 20:30
Mantar toplamaya gitti: 3 gündür kayıp!
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Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi (65) 30 Aralık'ta, Balan Dağı'na mantar toplamak için gitti. Geri dönmeyen İsa Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çiftçi'nin kaybolduğu alana gelen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Komando birliği, Muğla AFAD, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, Muğla AKUT ve Orman İşletme ekipleri, Çiftçi'yi bulmak için aramaya katıldı.

Özel olarak eğitimli iz takip köpeklerinin de katıldığı 80 kişilik ekiple yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.


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