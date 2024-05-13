Mantar toplarken ayağından sakatlanan 2 kişiyi AFAD kurtardı

Muş’un Varto ilçesi ile Şenyayla bölgesinde mantar toplarken sakatlanan 2 kişi, AFAD tarafından bulundukları bölgeden alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:39
Mantar toplarken ayağından sakatlanan 2 kişiyi AFAD kurtardı
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Varto ilçesine bağlı Seki köyünde ailesiyle yaşayan Besra Baba (70), eşi ve çocuklarıyla mantar toplamaya çıktı. Dağda ayağını burkan Baba, yürüyemeyince yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, kadını bulunduğu noktadan alarak kara yolunda bekleyen sağlık ekibine teslim etti. Besra Baba, Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer yandan, Şenyayla bölgesinde de mantar toplayan Nusret Bulaç (63) ayağından sakatlanınca bölgeye AFAD ekibi gönderildi. AFAD ekibi, Bulaç'ı bulunduğu noktadan alarak sağlık ekibine teslim etti.

Nusret Bulaç, Muş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 


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