Mantardan zehirlendi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği belirtilen Ali Ustaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
27 Şubat 2022 Pazar, 16:27
Mantardan zehirlendi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi
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Trabzon Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ustaoğlu, ormandan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ustaoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı. 10 gündür hastanede tedavi gören Ustaoğlu’nun yediği mantardan zehirlendiği belirlendi.

Ustaoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi. 


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