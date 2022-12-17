Mantardan zehirlenen kadın, evinde baygın bulundu

Düzce’de, haber alınamayan Semanur Parlak, yakınları tarafından evinde baygın bulundu. Mantardan zehirlendiği belirlenen Parlak, hastaneye kaldırıldı.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:06
Mantardan zehirlenen kadın, evinde baygın bulundu
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Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde Semanur Parlak’tan haber alamayan yakınları, evine geldi. İçeri giren yakınları, Parlak’ı baygın halde buldu.

TEDAVİYE ALINDI

Gölyaka Entegre Hastanesi’ne kaldırılan Parlak’ın yediği mantardan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Semanur Parlak, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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