'Manzara' değişmedi... Erdoğan çocuklara yine 'oyuncak' ve 'harçlık' dağıttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek yurttaşlarla sohbet etti, çocuklara 'oyuncak' ve 'harçlık' dağıttı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:49
'Manzara' değişmedi... Erdoğan çocuklara yine 'oyuncak' ve 'harçlık' dağıttı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı.

Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen yurttaşlarla makam aracından inerek sohbet etti. 

'MANZARA' YİNE AYNI

Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Erdoğan, fotoğraf da çektirdi. 

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.


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