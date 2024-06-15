Manzara izleyen ikili arasında satırlı tartışma!
Pendik'te bir süre Adalar manzarası izleyen biri erkek iki kişi arasında tartışma çıktı. Satırla birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliyi olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.
Olay, sabah saatlerinde Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir süre Adalar manzarası izleyen biri erkek iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Satırla adamın üzerine yürüyen kadının elindeki satırı alan adam kadına bağırmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikili ayrılırken o anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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