Mardin'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yeni gelişme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:42
Mardin'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yeni gelişme
Abone Ol google-news

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde M.Ç.'nin (18) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı F.Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kızıltepe ilçesinde ikamet eden M.Ç.'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç polisin çalışmaları sonucu dün bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunmuş, hayatını kaybettiği belirlenmişti.


mardin silah tutuklandı

İlgili Haberler

Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Adıyaman'da feci olay... Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adıyaman'da feci olay... Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Somali'ye yönelik silah ambargosu kaldırıldı

Somali'ye yönelik silah ambargosu kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler