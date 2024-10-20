Mardin’de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin’in Savur ilçesine bağlı 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Ekim 2024 saat 00:01 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #mardin #sokağa çıkma yasağı
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