Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024'te oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 18 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 01:03
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
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Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 18 Şubat pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İlk eleme adayı Mavi takımdan Hakan olmuştu. İkinci eleme adayının kim olacağı ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 18 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 18 Şubat Pazar akşamı gerçekleşti. Yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanırken Sercan'ın itirazı ise yarışmaya damga vurdu. Mavi takımdan Damla'nın direklere tutunduğunu iddia etti fakat bu itiraz kabul görmedi. Mavi takım ve Kırmızı takım 11-11'lik skorla yarışı berabere götürüdü. Son bir bayrak yarışı her şeyi belirledi ve kazanan Mavi takım dokunulmazlık oyunun galibi oldu. Ayrıca kazanan Mavi takım Popeyes ödülünün de sahibi oldu.

HAKAN'DAN İLETİŞİM İHLALİ AÇIKLAMASI!

İletişim ihlali yaparak 3 ödül cezası ve iletişim cezası alan Hakan Hatipoğlu şu şekilde açıklama yaptı: "Aday olacağımı bekliyordum ama adaylıkla ilgili tek bir şey aklıma bile gelmedi. Rio'da ki ihlale takıldı kafam. Beni orada yaptığım ihlalle ilgili kimsenin yakalama ihtimali yok. Bunu açık ve net söylüyorum. Burada bir hainlik olduğunu düşünüyorum. Birinin söyleme ihtimalini düşünüyorum. Onu ben paylaşamam. Acun abi bana sorduğunda doğruyu söyledim. Tahmin ettiğim bir şey var o beni çok üzüyor açıkçası. Kesin değil, kimsenin günahını da almak istemem ama başka bir ihtimal yok. Tek kişiydi. Sabahın 6'sı bir daha Brezilya'ya uğramayacak birinin telefonunu alıp 2,5 dakika aşağı yukarı çünkü telefonunu çalıcam zannetti kıllandı. Gitti böyle bir hikayede ben yandım. Onun dışında biraz Begüm'e bozuğum açıkçası. Çünkü konseyde Acun abi bana ceza verirken Begüm'de bazı şeyler söylemiş. Benim duymadığım bir yerde dedikodu yapması benim hoşuma gitmedi açıkçası. Üzüldüm çünkü."

HAKAN HATİPOĞLU İLETİŞİM İHLALİ YAPMIŞTI!

Rio Karnavalına katılan isimlerden olan Hakan Hatipoğlu'nun ailesi ile yaptığı görüşmeden Acun Ilıcalı ve ekibi haberdar oldu. Acun Ilıcalı tarafından, eşi ile Rio Karnavalı'nda sohbet eden Hakan'a yaptırım uygulanacağı açıklandı. 2 ödülden men ve ilk iletişim ödülünden de men cezası olmak üzere toplamda 3 ödül cezası almış oldu.


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