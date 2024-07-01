Mardin’de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Mardin’in Yeşilli ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Ovaköy Mahallesinde 47 ADF 898 plakalı tır ile 27 N 7919 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, Yeşilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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