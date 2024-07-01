Mardin’de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:33

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:34

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Ovaköy Mahallesinde 47 ADF 898 plakalı tır ile 27 N 7919 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, Yeşilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.