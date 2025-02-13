Mardin'de altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu!
Nusaybin ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. Düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Zeynelabidin Mahallesi Çankaya Sokak’ta belediye ekipleri, bir evin kanalizasyon arızasının giderilmesi için altyapı çalışması yaptı.
Yapılan kazıda, PKK’li teröristler tarafından 2015'teki 'Hendek olayları' sırasında bırakıldığı düşünülen patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemler sonrası düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.
Etiketler: #mardin #Mutfak tüpü #patlayıcı #pkk
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