Mardin'de altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:16

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:42

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Zeynelabidin Mahallesi Çankaya Sokak’ta belediye ekipleri, bir evin kanalizasyon arızasının giderilmesi için altyapı çalışması yaptı.

Yapılan kazıda, PKK’li teröristler tarafından 2015'teki 'Hendek olayları' sırasında bırakıldığı düşünülen patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemler sonrası düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.