Mardin'de altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu!

Nusaybin ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. Düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.

Mardin'de altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:16

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Zeynelabidin Mahallesi Çankaya Sokak’ta belediye ekipleri, bir evin kanalizasyon arızasının giderilmesi için altyapı çalışması yaptı.

Yapılan kazıda, PKK’li teröristler tarafından 2015'teki 'Hendek olayları' sırasında bırakıldığı düşünülen patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemler sonrası düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.


Etiketler: #mardin #Mutfak tüpü #patlayıcı #pkk

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 11 ilde 'terör' operasyonu: PKK'ye ait 661 kg patlayıcı madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu... 11 ilde 'terör' operasyonu: PKK'ye ait 661 kg patlayıcı madde ele geçirildi
Trabzon’da 4 defineci kilolarca patlayıcı ile yakalandı

Trabzon’da 4 defineci kilolarca patlayıcı ile yakalandı
İzmir'de otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İzmir'de otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler