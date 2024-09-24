Trabzon’da 4 defineci kilolarca patlayıcı ile yakalandı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:25

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:26

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Maçka ilçesinde arama faaliyeti yapıldı.

Tespit edilen 4 definecinin ilçedeki Figanoy Yaylası’nda define aramada kullanmak üzere sakladıkları patlayıcı maddeler olduğu belirlendi.

Jandarmanın keskin burunlu köpeklerinin de katıldığı çalışmada 25 kg sodyum chlorate olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 9 adet dinamit, 15 adet mekanik kapsül, 5 adet elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 7 metre saniyeli fitil, 2 adet fünye ve tertibatı, 200 metre bakır dinamit patlama kablosu, 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 1 adet benzinli hilti, 7 adet hilti ucu, 6 adet murç, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet manivela, 1 adet pense, 4 adet su borusu, 7.5 kg şeker ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.