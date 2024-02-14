Mardin’de başından vurulan gencin 4 akrabası gözaltına alındı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 12 Şubat akşamı başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunan 18 yaşındaki İdem Y.’nin köyde olan 4 akrabası gözaltına alındı.
Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
4 GÖZALTI
İdem Y., hastanedeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenilirken aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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