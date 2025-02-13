Mardin’de bomba düzeneği bulundu: Güvenlik güçleri harekete geçti!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, belediye ekipleri kazı yaptığı sırada bomba düzeneği bulundu.

Mardin’de bomba düzeneği bulundu: Güvenlik güçleri harekete geçti!
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:43

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde MARSU ekiplerinin Zeynel Abidin Mahallesi’nde yaptığı kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bomba imha uzmanlarının gelmesi beklenirken çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.


Etiketler: #mardin #bomba düzeneği

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