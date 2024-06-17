Mardin'de dehşet: Polis memuru, eşini ve çocuğunu silahla öldürüp intihar etti

Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru hayatına son verdi.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:05
Mardin'de dehşet: Polis memuru, eşini ve çocuğunu silahla öldürüp intihar etti
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Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


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