Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Kent kimdir? Bülent Kent nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:42

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:42

12 üniversiteye gerçekleştirilen rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlamlandı. Prof. Dr. Bülent Kent, Adnan Menderes Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Prof. Dr. Bülent Kent'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

PROF. DR. BÜLENT KENT KİMDİR?

Prof. Dr. Bülent Kent, lisans (1996) derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, yüksek lisans (2001) derecesini Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve doktora (2005) derecesini Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. 2005-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doktor öğretim görevlisi ve 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2011-2013 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2013-2014 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor, 2015-2018 yılları arasında Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmakta ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Die Finanzhoheit Der Gemeinden im Deutsch-Türkischen Vergleich adlı kitapları yayımlanmıştır. İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Regülasyon Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yerel Yönetimler alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.



