Mardin’de devrilen traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ve ikiye bölünen traktördeki 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:11
Mardin’de devrilen traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
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Feci kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Deyrulzafaran Manastırı yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen ve ikiye bölünen traktördeki H.Ş., Y.K. ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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