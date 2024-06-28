Mardin’de devrilen traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ve ikiye bölünen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Deyrulzafaran Manastırı yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen ve ikiye bölünen traktördeki H.Ş., Y.K. ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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