Mardin'de elek zanaatının son ustası mesleği bıraktı
Mardin’de mesleğinin son ustası 80 yaşındaki Kemal Erdolu, elek yapımını bıraktı. Erdolu, “Elek yapımı olarak epey çalıştık. Zevk vardı, iş vardı, talep vardı, sağlamlık vardı, takdir vardı” dedi.
Özellikle tarım ürünlerini elemek için kullanılan ve Mardin’de tek bir aile tarafından imalatı yapılan elek mesleğinin son ustası 80 yaşındaki Kemal Erdolu, sağlık sorunları nedeniyle mesleğini bıraktı.
Erdolu’nun bırakmasıyla Mardin’de elek zanaatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
40 senedir bu mesleği yaptığını dile getiren Erdolu, şunları söyledi:
- Askerlikten sonra 1964’te, ticaret lisesinde daktilo kursuna devam ettim ve Mardin’de birinci geldim. Geceleri de elek işine devam ediyordum. Elek yapımında hemen hemen 40 sene faaliyette bulundum. O zamanlar da tatillerde gelip çalışan elemanlar dışından 4 tane sabit işçi vardı bende, 5-6 ile elek gönderirdik. O tarihte Mardin’in 11 kazası vardı ve hepsi bizden temin ederdi. Elek yapımı olarak epey çalıştık. Zevk vardı, iş vardı, talep vardı, sağlamlık vardı, takdir vardı. 6 yıl önce bıraktım.
Mardin’de kendilerinden başka bu mesleği yapan kimsenin olmadığını söyleyen Erdolu, şöyle dedi:
- O zamanlarda bu işe rağbet vardı. Diyarbakır’a mal gönderirdik. Haftada Diyarbakır’a belki 6 bine yakın elek gönderirdik. Midyat’a haftada 1-2 kamyon mal gönderirdik. Her kamyon toplam olarak, 1500 tane elek alırdı. Mesela Siirt’e gönderiyorduk ama yol mesafesi biraz fazla olduğu için oraya fazla mal gönderemedik, ama kendileri gelip götürüyorlardı. O zamanlarda teknoloji yoktu, hep elekle iş görülürdü.
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