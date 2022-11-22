Mardin'de elek zanaatının son ustası mesleği bıraktı

22 Kasım 2022 Salı, 18:35

Özellikle tarım ürünlerini elemek için kullanılan ve Mardin’de tek bir aile tarafından imalatı yapılan elek mesleğinin son ustası 80 yaşındaki Kemal Erdolu, sağlık sorunları nedeniyle mesleğini bıraktı.

Erdolu’nun bırakmasıyla Mardin’de elek zanaatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

40 senedir bu mesleği yaptığını dile getiren Erdolu, şunları söyledi:

Askerlikten sonra 1964’te, ticaret lisesinde daktilo kursuna devam ettim ve Mardin’de birinci geldim. Geceleri de elek işine devam ediyordum. Elek yapımında hemen hemen 40 sene faaliyette bulundum. O zamanlar da tatillerde gelip çalışan elemanlar dışından 4 tane sabit işçi vardı bende, 5-6 ile elek gönderirdik. O tarihte Mardin’in 11 kazası vardı ve hepsi bizden temin ederdi. Elek yapımı olarak epey çalıştık. Zevk vardı, iş vardı, talep vardı, sağlamlık vardı, takdir vardı. 6 yıl önce bıraktım.

Mardin’de kendilerinden başka bu mesleği yapan kimsenin olmadığını söyleyen Erdolu, şöyle dedi: