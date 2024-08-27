Mardin’de elleri ve kolları bağlı bulunan çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:57

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:57

Olay, dün Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin konuşan ev sahibi Necmettin Özgün, "Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu. Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve baba gözaltına alındı.