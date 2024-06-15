Mardin'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile TIR, Mardin-Şanlıurfa karayolu Sürekli köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Ali Ü. (36), Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7) Damla Ü. (7) ve 2 aylık bebek Toprak Ü. yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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