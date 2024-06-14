Survivor yarışmacıları finale 'çakarlı araçla' gitti: O görüntüler tepki çekti
Trafikte çakar ve sirenli araç ile ilerleyen Survivor yarışmacıları o anları da sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir
sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın mücadele ettiği performans
senesinde sona gelindi.
Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik
Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise olurken;
İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.
13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde
gerçekleşen canlı yayında finalin nasıl olacağı açıklandı.
Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan
Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin
sahibi oldu. Batuhan Karacakaya'yı 6-1 skorla mağlup eden Nefise ise adını finale
yazdırmayı başardı.
FİNALE ÇAKARLI ARAÇLA GİTTİLER
14 Haziran akşamı ise İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi
Survivor finaline ev sahipliği yaptı.
Final gecesine konuk olarak katılan bu sezonun diğer yarışmacılarının
trafikteki hali ise tepki çekti.
Survivor 2024 yarışmacılarından Sahra Işık ve Damla Can,
finale çakarlı ve sirenli araçla yetişti. İki isim o anları da sosyal medyada
paylaştı.
İstanbul trafiğindeki o görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
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